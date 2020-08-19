الأرض تبتلع عشرات السيارات في الصين... فيديو

ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية الحادثة. وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لم يصب أحد في الحادثة، بينما تم انتشال 15 سيارة على الأقل من الحفرة العملاقة.
وأضافت التقارير أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في الحادثة وجاري الوقوف على أسبابها.
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة ابتلاع الأرض لعشرات السيارات في مدينة ييبين الصينية.
ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية الحادثة. وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لم يصب أحد في الحادثة، بينما تم انتشال 15 سيارة على الأقل من الحفرة العملاقة.
وأضافت التقارير أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في الحادثة وجاري الوقوف على أسبابها.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد عملية محكمة من قبل سحليتين لسرقة بيوض أنثى التمساح.
احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان، وسط الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة.
أنقذ شرطي في إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الروسية، موسكو، حياة رجل فقد توازنه خلال وقوفه على الرصيف ليسقط على سكة المترو.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من كاميرات مراقبة موضوعة أمام أحد المتاجر في حي "إيست فيلج" في مدينة نيويورك، لعملية سرقة تمت في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 14 أغسطس/آب.
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