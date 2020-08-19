الأرض تبتلع عشرات السيارات في الصين... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة ابتلاع الأرض لعشرات السيارات في مدينة ييبين الصينية.

ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية الحادثة. وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لم يصب أحد في الحادثة، بينما تم انتشال 15 سيارة على الأقل من الحفرة العملاقة.

وأضافت التقارير أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في الحادثة وجاري الوقوف على أسبابها.