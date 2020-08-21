رياح عاتية تقلب شاحنة ضخمة في فلوريدا... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انقلاب شاحنة ضخمة على طريق سريع في مدينة ديلاند الأمريكية، حيث كانت مركزا لكارثة طبيعية اجتاحتها في 18 أغسطس/ آب الجاري.

وقامت الكاميرا المثبتة داخل الشاحنة بتوثيق لحظة مرورها ضمن العاصفة القوية، وبعد مرور بضع دقائق من الوقت أدت الرياح العاتية إلى انقلابها على الطريق مباشرة.

وعلق سائق الشاحنة قائلا "تعرضت الشاحنة إلى إعصار قوي مما أدى إلى انقلابها، ولحسن الحظ لم أصب بأي أذى".