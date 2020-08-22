كيف ترتدي النظارة والكمامة معا دون تكون بخار الماء.. فيديو

فقد سائق شاحنة تابعة لمزرعة دواجن بالقرب من قرية أتماكور الهندية، في 16 أغسطس/ آب، السيطرة على شاحنته، وتعرض لحادث سير حيث انقلبت الشاحنة التي كانت تحمل نحو 800 دجاجة حية.