بالفيديو معركة شرسة بين نمس جائع وأفعى الكوبرا

وثق موظف خدمة الغابات في الهند عبد الكيمو، معركة شرسة بين نمس وأفعى كوبرا.

ويظهر في الفيديو الذي نشره عبد الكيمو في حسابه على "تويتر" كيف يهاجم النمس الجائع أفعى الكوبرا وبعد عدو محاولات تنتهي المعركة بانتصار النمس وقتل الأفعى.

— Dr Abdul Qayum, IFS (@drqayumiitk) August 18, 2020

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد أكثر من سبعة آلاف مشاهدة، وانهالت التعليقات حيث كتب أحد المستخدمين: "المعركة من أجل البقاء".

وعلق مستخدم آخر: "نعم، دع الطبيعة تعيش وفقًا لقوانينها الخاصة".