طبيب ينقذ مريضا بكورونا حاول الانتحار

أنقذ طبيب مريضا بكورونا حاول القفز من الطابق الرابع في مشفى بالهند.

ووقع الحادث في مستشفى مدينة جبلبور، حيث خاطر طبيب بحياته لإعادة المريض إلى مبنى المشفى وإبعاده عن النافذة.

وصرح المشفى، أن المريض غير رأيه وقرر عدم القفز بعد حديث مع الأطباء ورجال الشرطة.