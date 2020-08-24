كلب "كريم" يتقاسم طعامه مع قط مشرد... فيديو

وقالت الشابة إنها كانت تعمل في الطابق السفلي عندما بدأ الكلب بالنباح، حيث أنه كان يستدعي القط ليقدم له بعضا من طعامه.

وأضافت "اعتقدت في البداية أن الكلب سينقض على القط، ولكن سرعان ما ترك قسما من طعامه إلى جانب الدرج، حيث اقترب القط وأخذها وفر من المكان".

يشار إلى أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات على تطبيق "تيك توك".