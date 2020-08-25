طفلة تتوه في عرض البحر على بالون سباحة وسفينة تنقذها... فيديو

نجت طفلة في اليونان بأعجوبة بعدما وجدت نفسها وحيدة في عرض البحر على ظهر بالون سباحة، قبل أن يتمكن طاقم سفينة من إنقاذها.

ذكرت وسائل إعلام يونانية بأن الحادثة وقعت يوم الاثنين 24 أغسطس/آب، بالقرب من السواحل قبالة بلدة أنتيريو في خليج كورينث.

وبحسب موقع "Greek City Times" اليوناني، فإن الطفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات، وكانت هي ووالديها يسبحون، ولم ينتبه الوالدان لها عندما بدأت التيارات المائية بسحبها، ولم يدركا أنها أصبحت بعيدة عنهما إلا بعدما دفعتها التيارات إلى وسط المياه.

قام الوالد بالاتصال بسلطات الميناء وأخبر عن فقدان ابنته، وبدورها أبلغت السلطات قبطانا لإحدى العبارات المحلية، وبالفعل وجدت العبارة الطفلة، وقامت بإنقاذها.