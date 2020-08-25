صديق فريد من نوعه لرئيس وزراء الهند... فيديو

يظهر المقطع المصور رئيس الوزراء الهندي، وهو يطعم الطاووس في مقر إقامته وهو جالس على الأرض، بالإضافة لتجوله في الحديقة رفقة الطاووس.
ونشر مودي المقطع المصور مع قصيدة تغنى فيها بالطاووس وجماله.
भोर भयो, बिन शोर,— Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2020
मन मोर, भयो विभोर,
रग-रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना,
मनमोहक, मोर निराला।
रंग है, पर राग नहीं,
विराग का विश्वास यही,
न चाह, न वाह, न आह,
गूँजे घर-घर आज भी गान,
जिये तो मुरली के साथ
जाये तो मुरलीधर के ताज। pic.twitter.com/Dm0Ie9bMvF
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