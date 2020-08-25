سعيد حظ ينجو من شاحنة تمر بسرعة كبيرة بمحاذاته... فيديو

انتشر مقطع فيديو على "تويتر" لسيارة شاحنة صغيرة تخرج عن الطريق المخصصة للسيارات وتمر بجانب رجل بسرعة فائقة دون أن تصدمه، رغم قرب المسافة الشديد بينهما.

ويظهر في الفيديو رجل يحمل كيسا صغيرا وعصا ويمشي على الجانب الترابي لطريق السيارات، وفجأة تمر بجانبه سيارة مسرعة لدرجة أن الرجل لم يشعر بمرورها إلا بعد أن تجاوزته بعدة أمتار.

والطريف في الفيديو، أن الرجل أحس بخطورة الموقف بعد أن أصبح في مأمن من خطر السيارة، ومع ذلك هرع بالركض بعكس اتجاه السيارة في ردة فعل غريبة نوعا ما.