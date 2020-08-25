لبؤة "كسولة" تسرق فريسة من 5 فهود... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام لبؤة، اعتبرها البعض بأنها كسولة، بسرقة فريسة من 5 فهود في محمية كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو قيام عائلة مكونة من 5 فهود بافتراس ظبي، وبعد فترة قصيرة ظهرت لبؤة في الأفق، وعلى ما يبدو أنها شمت رائحة الدماء.

وعندما اقتربت اللبؤة، هربت جميع الفهود من المنطقة ولم تدخل في معركة للدفاع عن الفريسة، واكتفت بالنظر إلى اللبؤة وهي تذهب بعيدا وبين فكيها فريستهم.