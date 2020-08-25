5 زوابع مائية مشتركة تضرب خليج المكسيك... فيديو

وثقت مجموعة سياحية، كانت على متن سفينة يوم 20 أغسطس/ آب الماضي، ظاهرة مائية غريبة، حيث ضربت 5 زوابع مائية مشتركة خليج المكسيك.

ووفقا لأحد السياح، فإن سبب ظهور عدة زوابع مائية في آن واحد، على الأرجح، هو عاصفة "ماركو"، التي تتوجه نحو الولايات المتحدة.

ووصلت عاصفة "ماركو" إلى الساحل، يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتحول عاصفة "لورا" إلى إعصار وأن تضرب اليابسة بحلول منتصف الأسبوع.

وتقترب العاصفتان المداريتان ماركو ولورا، في تتابع نادر، من ساحل الولايات المتحدة على الخليج بما ينذر بأمطار غزيرة ورياح عاتية لعدة أيام.