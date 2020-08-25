ممرضة تهرب مسرعة من مريضة تدعي "الجنون"... فيديو

يظهر في مقطع الفيديو هذا، عاملة طبية وهي تخرج من مكتبها لترى مريضة في ممر المشفى وهي تتحرك بغرابة ثم تركض وكأنها على وشك الانقضاض عليها فتهرب الأخيرة من شدة الخوف.