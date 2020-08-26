تحدو الخوف... شبان ينقذون شخصا من فكي دب... فيديو

سارع سكان بلدة هندية لإتقاذ شخص من فكي دب أسود، هاجمه وهو على متن دراجة هوائية.

ويظهر مقطع الفيديو أشخاصا مدججين بهراوات خشبية يتجهون إلى الدب، الذي انقذ على شخص في محاولة منهم لإنقاذه، متجاهلين المخاطر التي قد يسببها لهم الدب.

وبعدما تلقى الدب عدة ضربات استسلم وترك الشاب وهرع بالفرار.

وفقًا لمصادر إعلام هندية، فإنه تم القبض على الحيوان البري خلال حملة استمرت خمس ساعات.