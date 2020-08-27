سياح يضربون رجلا ويطردونه من قارب... والسبب كمامة... فيديو

طرد حشد من السياح شخصا لم يلتزم بارتداء الكمامة عند صعوده إلى قارب في مدينة البندقية بإيطاليا.

وأفادت صحيفة "كورييري ديل فينيتو" المحلية، أن الراكب، الذي يُعتقد أنه سائح ألماني، أُجبر على الخروج من وسيلة النقل العام، القارب، بعد أن خلع كمامته عدة مرات واستهزأ وسخر من الموظفين، الذين قاموا بتنبيهه بارتدائها.

ويظهر مقطع الفيديو، كيف يدفع شخص، في قميص أزرق، الراكب الذي كسر القواعد إلى خارج القارب، لكن الأخير حاول الصعود مرة أخرى، ما أدى إلى شجار آخر مع الركاب.