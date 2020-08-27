مواجهة مفاجئة وتفاوض... نمر مفترس يسرق دلو صيادين من دون اشتباك... فيديو

تفاجأ صيادان بنمر قطع عليهما رحلة الصيد. وبعد مرور نصف ساعة قرر النمر سرقة دلو كان بجانب مكان الصيد.

واجه نمر بشكل مفاجئ في ريف منطقة بريمورسكي كراي الروسية صيادين بزيارة قرب النقطة التي كان الصيادان يستعدان فيها للصيد.

وتظهر اللقطات المصورة أن النمر المفترس يراقب الصيادين وأنهما يحاولان التفاوض معه.

وطلب منه أحد الصيادين أن يبتعد ولكن النمر لم يرحل وظل يراقب.

قام الصيادان بتحركات لمغادرة المنطقة لتجنب أي عدوان محتمل من النمر. ومع ذلك، بينما كان الرجلان يحزمان أمتعتهما، قرر المفترس أن يأخذ الدلو كتذكار قبل أن يعود إلى الغابة.