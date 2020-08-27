لحظات عصيبة لاحتراق وغرق سفينة قبالة السواحل الإيطالية... فيديو

وقالت القناة معلقة على الفيديو، إن تلك المشاهد المثيرة التقطها خفر السواحل الإيطالي لغرق السفينة بعد أن نشب حريق التهم معظمها.ووقع هذا الحادث المرير في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي 25 أغسطس/آب.
عرضت قناة "RT" على يوتيوب لقطات جوية سجلت لحظات عصيبة لغرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا.
وقالت القناة معلقة على الفيديو، إن تلك المشاهد المثيرة التقطها خفر السواحل الإيطالي لغرق السفينة بعد أن نشب حريق التهم معظمها.ووقع هذا الحادث المرير في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي 25 أغسطس/آب.
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