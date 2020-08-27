للتحدي حدود... شابة تحاول القيام بحيلة على سيارة رياضية فكانت النتيجة كارثية... فيديو

في عصر التحديات، كل شيء مباح، هذا ما أظهرته هذه الشابة، التي قررت أن أداء الانقلاب الخلفي على الأرض لم يكن تحديًا كافيًا لها واختارت أن تجربه على سطح سيارة.

تتيح لك سيارة رياضية مثل Nissan 350Z القيام بالعديد من الأشياء، ولكن القيام بالأعمال المثيرة فيها ليس من بينها بالتأكيد. ومع ذلك، فإن هذه الشابة الجريئة، أو المتهورة، لم تتردد في فعل ذلك على سطح السيارة.

يظهر الفيديو الفتاة وهي تسحب نفسها بشكل قوي تمهيدا للقفز، ويبدو للحظة الأولى أن كل شيء سيكون على ما يرام. ومع ذلك، يمكنك أن ترى على الفور أن المسار بعيد عن أن يكون مناسبًا وأن الفتاة تهبط على النافذة الخلفية للسيارة الرياضية، وتدمرها على الفور.