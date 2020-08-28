دب يتزلج على الجليد بطريقة طريفة... فيديو

وقالت القناة إنه تم التقاط هذا الفيديو يوم 27 فبراير/شباط 2020 في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، في حظيرة الدب القطبي في حديقة حيوانات أساهياما.

ويظهر دب قطبي في الفيديو وهو يحاول الانزلاق في حظيرته المغلقة، حيث استغل ميلا طفيفا في الأرض الجليدية لدفع جسده منزلقا في حركات بطيئة وطريفة وسط إعجاب المشاهدين.