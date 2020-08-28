انفجار أسطوانة غاز داخل حافلة صغيرة ونجاة السائق بأعجوبة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انفجار اسطوانة غاز داخل حافلة صغيرة على طريق سريع في مدينة فوشان الصينية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن السبب في الانفجار كان تدخين السائق داخل الحافلة، التي كانت تحتوي على أسطوانة غاز في المقصورة الخلفية.

ويظهر الفيديو هرع الأشخاص إلى مكان الحادثة وتمكنهم من إخراج السائق، حيث تبين أن الانفجار لم يتسبب بأذى له.

وتعرض السائق لبعض الصدمات الخفيفة، ورفض دخول المشفى، بينما شرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.