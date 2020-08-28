شاب ينقذ زملاءه من سمكة قرش كبيرة عبر إطلاق النار عليها... فيديو

اقتربت سمكة قرش كبيرة من مجموعة أفراد طاقم إنقاذ بحري أمريكي، كانوا يستمتعون بوقت راحتهم، لتشكل تهديدا مباشرا لحياتهم.

وأثناء استجمام الأفراد، لاحظ زميلهم المكلف بمراقبة أسماك القرش، اقتراب إحداها من زملائه، حيث بدأ بإطلاق النيران بشكل مكثف، وذلك لإخافتها وطردها من المكان، ليتمكن زملاؤه من الهرب.

وبحسب تقارير إعلامية، نتيجة للحادث، لم يصب أي من أفراد خفر السواحل الأمريكي ولا يزال مصير السمكة المفترسة غامضا إلى الآن.