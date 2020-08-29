طفل سوري ينجو "بأعجوبة" من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انقاذ طفل سوري مقيم في تركيا من موت محقق بعد سقوطه من شرفة بالطابق الثالث.

المقطع المصور يظهر لحظة سقوط الطفل على شاب كان يجلس رفقة أصدقائه تحت شرفة المنزل.

وبحسب ما نقلت قناة "اهبار" التركية فإن الطفل البالغ من العمر سنتين ويدعى عبد القادر، كان في منزل عمه قبل أن يسقط من شرفة المنزل، ولم يتعرض لأي مكروه.

بينما تعرض الشاب التركي، إسماعيل المز، الذي أنقذ الطفل لإصابة طفيفة في يده.