طريقة سهلة لإزالة الدهون من الطعام خلال ثوان.. فيديو

ويمكن من خلال هذه الطريقة إزالة دهون الطعام أثناء عملية طهيه خلال ثوان معدودة، فقط باستخدام قالب من الثلج.

ويظهر الفيديو إزالة دهون الطعام عن طريق غمر قالب الثلج في إنجاء الطعام أثناء غليانه على النار، وبتحريك قالب الثلج في أنحاء الإناء تتجمع الدهون وتتجمد على القالب.

تتم إزالة الدهون المتراكمة على قالب الثلج ليتسنى بعدها تكرار نفس العملية لإزالة مزيد من الدهون.