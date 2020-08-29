مقنعون يرقصون مع الفتيات داخل المترو في سانت بطرسبورغ.. فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجلين مقنعين يرقصان على أنغام الموسيقى الكلاسيكية مع الفتيات داخل المترو في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وعلق أحد المغردين على مقطع الفيديو قائلا: "هذا ما لا يمكنك رؤيته في مترو سانت بطرسبرغ".

Чего только не увидишь в петербургском метро!😱 pic.twitter.com/EKnjw1SEeM — Булка и поребрик (@PiterskayaBulka) August 29, 2020

​وأكد مغرد آخر قائلا: "نعم، في سانت بطرسبرغ، حتى في المنازل الشوارع كل شيء في الاتجاه المعاكس".