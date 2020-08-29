عجل هارب يقتحم مكاتب في لبنان.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب عجل وانطلاقه في الشوارع قبل أن يقتحم عددا من المكاتب الإدارية، في محافظة النبطية بلبنان.

ويظهر الفيديو حالة من الفوضى والصخب أحدثها العجل الهارب حيث تسبب في تحطيم بعض الأثاث والمتعلقات الموجودة داخل غرف المكاتب، فضلا عن فوضى مرورية في الشوارع المحيطة.

وتمكن أحد الشبان بعد معاناة من الإمساك بالعجل الهارب وربطه لإنهاء حالة الفوضى غير العتادة.