يخت يقذف سيدة في الهواء من شدة الانفجار...فيديو

قذف يخت سيدة في الهواء من شدة الانفجار، بينما كان أحد العمال يقوم بتزويد بالوقود.

وتظهر الصور التي التقطتها كاميرا المراقبة في ميناء بونزا بإيطاليا اللحظة، التي يتم فيها إلقاء امرأة في الهواء ثم في الماء بعد انفجار اليخت، بينما كان أحد العمال يقوم بملئ خزانه بالوقود.

بعد فترة وجيزة، قفز زوجها وابنتها، اللذان كانا على متن القارب، إلى البحر هربًا من النيران.