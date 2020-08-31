أكبر منحوتة برونزية في العالم لغوريلا في أحد شوارع نيويورك.. فيديو

تعتبر منحوتة الملك نياني في أحد شوارع نيويورك، هي أكبر منحوتة برونزية في العالم لحيوان الغوريلا، أبدعها الفنانان جيلي ومارك سكاتنر، للتوعية بالمخاطر التي يواجهها هذا النوع من الحيوانات.

ويهدف هذا العمل الفني إلى الإشارة إلى احتمال انقراض هذا الحيوان، وهو ضخم جدا حيث يمكن لشخصين أو ثلاثة أشخاص الجلوس على يد هذا التمثال، بحسب ما ذكرت وكالة "euronews".

دون تعليق | أكبر منحوتة برونزية لغوريلا في العالم في أحد شوارع نيويورك



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​وقد نذر جيلي ومارك عدداً كبيراً من أعمالهما للتوعية بمخاطر انقراض أنواع عدة من الحيوانات، واستوحى الفنانان منحوتتهما هذه من خلال تجربتهما خلال رحلة إلى أوغندا، وجدا خلالها أن الغوريلا حيوان لطيف، وليس مخيفا، كما تصوره الأفلام.