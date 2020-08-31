دجاجة تنجو من فكي تمساح بأعجوبة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد دجاجة تتمشى على ظهر تمساح ضخم داخل بركة.

ويظهر الفيديو الدجاجة وهي على ظهر التمساح، بينما كان الأخير يرقد دون حركة منتظرا اقترابها من فكيه.

ولكن يبدو أن ردة فعل التمساح جاءت متأخرة بعض الشيء، حيث أن الدجاجة استطاعت اجتياز فكيه قبل أن يحاول افتراسها.