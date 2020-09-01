امرأة صومالية تنفذ مقلبا برجل يستحم

رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال شديد في تشيلي، حيث ظهرت آثاره على أعمدة الإنارة في الشوارع، كما تسبب في اضطراب أثاث المنازل بحسب ما ظهر في الفيديو.