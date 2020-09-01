امرأة صومالية تنفذ مقلبا برجل يستحم

ويظهر في مقطع الفيديو، امرأة صومالية تتسلل خلسة لقطع المياه أثناء استحمام رجل بواسطة وعاء.
قامت امرأة بعرقلة عملية غسل شعر باستخدام وعاء في الصومال.
ويظهر في مقطع الفيديو، امرأة صومالية تتسلل خلسة لقطع المياه أثناء استحمام رجل بواسطة وعاء.
رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال شديد في تشيلي، حيث ظهرت آثاره على أعمدة الإنارة في الشوارع، كما تسبب في اضطراب أثاث المنازل بحسب ما ظهر في الفيديو.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه بكاميرات مراقبة داخل متجر محطة وقود "كينغز بيتش" في كاليفورنيا، ظهرت فيه مواجهة بين موظف ودب عملاق وجها لوجه.
أثار ببغاء في حديقة حيوانات في بريطانيا دهشة زوار الحديقة بطريقة تقليده لصوت المغنية الشهيرة الأمريكية، بيونسيه، بشكل مذهل.
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