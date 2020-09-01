راكبة تفتح باب الطوارئ للتنزه على جناح الطائرة... فيديو

وبحسب الخدمة الصحفية للمطار، سبب تصرف المرأة، استدعاء خدمات الطوارئ وممثلي شركة الطيران للبحث في ملابسات الحادث.

يُظهر الفيديو كيف تمشي الراكبة بهدوء ذهابًا وإيابًا على طول الجناح وفي نفس الوقت تتحدث إلى شخص ما من خلال الباب المفتوح. ثم تدخل المرأة إلى صالون الطائرة.