سائق ثمل يسحق زبائن مقهى جالسين على جانب الطريق... فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع حادث مروع في مدينة انغفانغ الصينية.

ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية الحادثة، حيث قام سائق ثمل ولا يملك رخصة قيادة باجتياح مقهى كان على جانب الطريق بسرعة تزيد عن 100 كم في الساعة.

وكان يتواجد في المنطقة العديد من الزبائن الجالسين على جانب الطريق، حيث دهس السائق الثمل ثلاثة منهم.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن رجال الإنقاذ والإسعاف وصلوا إلى مكان الحادث وقدموا المساعدة الأولية للضحايا، ولم يتم ذكر مصيرهم.