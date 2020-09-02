ماعز يفتح صندوق بريد ويلتهم الرسائل... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لماعز وهو يقف أمام صندوق للبريد وقد قام بالتهام جميع الرسائل البريدية الموجودة داخله.

المقطع المصور الذي قامت بتصويره إيلا مازينجو، من مدينة توكسي، ظهر فيه الماعز واقفا يلتهم الرسائل الموجودة في الصندوق، بعدما نجح في فتحه.

وبحسب مازينجو، فإن صاحب الماعز سرعان ما ألقى القبض عليه.