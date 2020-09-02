مواجهة بين موظف ودب عملاق في متجر بكاليفورنيا... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه بكاميرات مراقبة داخل متجر محطة وقود "كينغز بيتش" في كاليفورنيا، ظهرت فيه مواجهة بين موظف ودب عملاق وجها لوجه.

حيث حاول الدب الدخول إلى المتجر ليقف بوجه أحد الموظفين محاولا منعه من الدخول إلى أنه لم يتمكن من إيقافه.

فدخل الدب وتوجه إلى قسم الحلويات وبدأ بأكل البسكويت بعدما أسقط عددا من العلب على الأرض.