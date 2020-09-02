رصد لحظة وقوع زلزال شديد في تشيلي... فيديو

رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال شديد في تشيلي، حيث ظهرت آثاره على أعمدة الإنارة في الشوارع، كما تسبب في اضطراب أثاث المنازل بحسب ما ظهر في الفيديو.

وبلغت شدتة الزلزال 6.5 درجات على مقياس ريختر ووقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي، مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال في تمام الساعة (21:09) بتوقيت غرينتش، وعلى مسافة 95 كم شمال غربي فالينار في تشيلي.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 14.3 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 27.929 درجة جنوبا وخط طول 71.394 درجة غربا.