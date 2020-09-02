سيارة كهربائية تطير في الهواء أثناء إعادة شحنها...فيديو

على الرغم من شعبيتها المتزايدة، لا تزال السيارات الكهربائية جديدة مع العديد من الجوانب غير المعروفة فيها، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث غير مبررة.

ويظهر مقطع الفيديو، انفجار سيارة كهربائية من نوع "بايك" أثناء شحنها في مدينة سانمينغ جنوبي الصين. وبحسب شهود، بدأت السيارة في إخراج الدخان ثم اندلعت ألسنة اللهب، مرجحين أن يكون سبب الانفجار مشاكل في بطاريتها.

وللسيطرة على الحريق، قرر رجال الإطفاء سكب الماء عليه، وانفجرت السيارة بقوة حتى تطايرت أبوابها في الهواء. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، على الرغم من وجود عدة أشخاص على بعد أمتار من موقع الانفجار.