مذيعة تفقد وعيها على الهواء وتسقط أرضا... فيديو

تعرضت مذيعة تركية، للإغماء، في أثناء تغطية مباشرة على الهواء، وسقطت أرضا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المذيعة التركية نيلغون بالكاش التي تبلغ من العمر 51 عاما، وهي تفقد وعيها على الهواء مباشرة.

وسقطت المذيعة أرضا، خلال تغطيتها احتفالات العيد الوطني في تركيا، لصالح محطة "تي آر تي" التلفزيونية التي تعمل بها.