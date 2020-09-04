مزاح ثقيل يحول حسناء إلى "سنفور غضبان"... فيديو

أنجبت كلبة مشردة، كانت في مقر تابع لمنظمة حماية الحيوان "Sunshine Dog Rescue" الأمريكية، عددا من الجراء قبل المدة الزمنية المحددة، ما أدى إلى موتها جميعا بعد فترة قصيرة.