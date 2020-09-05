رجل أصلع يتنكر بزي حسناء لسرقة عشرات الدراجات الكهربائية... فيديو

اعتقلت الشرطة الصينية، سارقا متمرسا للدرجات الكهربائية، حيث تم اعتقاله متلبسا في موقف للسيارات في مدينة سيان تشان الصينية.

وتنكر الرجل، البالغ من العمر 52 سنة، بملابس امرأة حسناء ووضع على وجهه كمامة طبية لسرقة الآلات الكهربائية. وقد قامت كاميرات المراقبة برصده عدة مرات أثناء قيامه بفعل السرقة.

وعندما استطاعت الشرطة إلقاء القبض عليه فوجئت حيث وجدوا أن "اللصة" هي عبارة عن رجل أصلع.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن اللص الذي تم القبض عليه متلبسا يواجه عقوبة شديدة.