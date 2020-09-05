شاب ينقذ يمامة من فكي جرذ مفترس بضربة على رأسه... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية افتراس يمامة من قبل جرذ متوحش في حديقة بروكلين الأمريكية.

ويظهر الفيديو معركة غير متكافئة بين جرذ مفترس ويمامة كادت أن تنتهي يموت الأخيرة، ولكن تدخل شاب في اللحظة الأخيرة وقام بتوجيه عدة ضربات بعصا على رأس الجرذ.

الأمر الذي أدى إلى هروب الجرذ من ساحة المعركة، وانقاذ حياة اليمامة التي حصلت على بعض الأضرار في طرفها.