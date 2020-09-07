مصارع داغستاني يعلم ماعز الجبل لعب الركبي... فيديو

نشر البطل الاولمبي الداغستاني، عبد الرشيد سادولاييف، مقطعا مصورا لفريق المصارعة الحرة الروسي وهم يمارسون رياضة الركبي في جولة جبلية.

كما نشر المصارع مقطعا مصورا لجلسة تدريبية غير اعتيادية، حيث ظهر فيها رجل يلاعب ماعزا جبليا بكرة مخصصة لرياضة الركبي.

وعلق سادولاييف، قائلا: "في معسكراتنا التدريبية توجد الروح الرياضية، وفي جولتنا الجبلية نجد لغة مشتركة مع الجميع، لقد تعلم الماعز لعب الركبي، تخيل ما سيحدث بعد رحيل المصارعين".