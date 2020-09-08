عنزة تحتل سيارة شرطة أمريكية... فيديو

تسبب مقطع فيديو طريف بمشاركة عنزة استولت على سيارة شرطة في ولاية جورجيا الأمريكية بتساؤلات كبيرة بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو، الحيوان داخل سيارة الشرطة وهو يتناول وثائق مهمة.

وكانت ضابطة الشرطة في مهمة توصيل أوراق مدنية إلى منازل المواطنين حين وقع الحادث، وأوضحت إنها عادة ما تترك باب السيارة مفتوحا لتسرع في الفرار في حال طاردتها كلاب، لكنها لم تتوقع أبدا رؤية عنزة داخل سيارتها.