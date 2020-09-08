بطة تتسبب بموت جميع صغارها أثناء محاولة إنقاذ أحدهم... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تراجيديا مؤلمة مع بطة وصغارها، الذين فارقوا الحياة بسبب خطأ من الأم.

ويظهر الفيديو المتداول عائلة من البط، وهي تعبر شارعا يحوي على عدد من حفر الصرف الصحي، حيث اقتربت العائلة من إحداها ولكنها تجاوزتها بنجاح إلا واحدا وقع فيها واختفى عن الأنظار.

وعندما رجعت الأم لتبحث عن صغيرها، وقع جميع الصغار في نفس الحفرة، الأمر الذي أدى إلى دخول الأم المفجوعة بصغارها في نوبة هستيرية كونها لا تستطيع إنقاذهم وكانت السبب في سقوطهم في الحفرة.