كلب ذكي يعلم أصدقاءه كيفية الهروب من القفص... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قيام كلب صغير بمحاولة الهرب من قفص يجمع عددا كبيرا من الكلاب.

ويظهر الفيديو أعدادا كبيرة من الكلاب داخل أقفاص، حيث تحاول الهروب منها ولكنها تفشل بذلك.

ولكن ظهر كلب صغير وبدأ بالتسلق بهدوء شديد، حيث قام بذلك بتعليم الكلاب الآخرين كيفية الهروب الصحيح، وبعدها قام كلب آخر بالتسلق بنفس الطريقة ونجح بالهروب من القفص.