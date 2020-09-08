أسرة سعودية تعيش مع 6 ذئاب... فيديو

شاهد بالفيديو.. ماذا حصل مع مروض الذئاب "رائد العريمه" بعد غيابه عنها 👇— مجتمعنا (@KSASociety) July 24, 2020
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العريمة، متزوج ولديه طفلتان يقول إن هذا الحب امتد أيضًا لطفلتيه؛ حيث تحتضنهما بحنان وحب، موضحًا أن عدد من الذئاب تعيش معه في المنزل وبمجرد أن تكبر يقوم بوضعها في أحد الأقفاص الخاصة، حسبما قال لصحيفة "عاجل" السعودية.
ويتمنى الشاب إصدار ترخيص لإنشاء مزرعة كبيرة لهذه المخلوقات الجميلة على حد وصفه، ويقول إن زوجته لم تعارض وجود الذئاب بالمنزل ومن بعد ذلك تعود الجميع عليها وتعودت عليهم.
🎥#فيديو | كيف روّض شاب سعودي 6 ذئاب 🐺 وحافظ عليها من الانقراض؟ شاهد التفاصيل 👇— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 25, 2020
رصد: محمد الوسمي @alwasmi_mh#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/ZNj9aoFzoP
وأضاف رائد العريمة أن لديه ستة ذئاب، وأنه يأمل في زيادة هذا العدد، قائلًا: "إنهم يستهلكون يوميًّا تسعة كيلوات من اللحم النيئ؛ حيث يأكل كل ذئب منها كيلو ونصف الكيلو".
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