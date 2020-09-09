كلاب آلية تستعرض مهارات مذهلة... فيديو

استعرض عدد من الروبوتات على هيئة كلاب، مهارات مذهلة خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات.

ويظهر في الفيديو عدد من الروبوتات التي صممت على شكل كلاب، والتي زودها مطوروها بمهارات حركية عالية قد تفوق الكلاب الطبيعية.

واستطاعت "روبوتات الكلاب" في تنفيذ حركات بهلوانية معقدة كالقفز في الهواء، فضلا عن السير في مختلف الاتجاهات بسرعة ورشاقة.