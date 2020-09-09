قتال بين قطتين يستنسخ مشهدا من فيلم كرتوني شهير... فيديو

انتشر فيديو، يرصد قتال قطتين على سطح أحد المباني الصغيرة، كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصل على شهرة واسعة بسبب تكراره لمشهد من فيلم "الأسد الملك".