مضاربة ونطح رؤوس... خناقة غريبة بين سيارتين.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة غريبة بين سيارتين.

حدثت الواقعة في شارع دانكفيلد في منطقة تامسايد في مانشستر البريطانية، والتقطها أحد سكان الشارع بكاميرا مراقبة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وأظهر المقطع سيارة نقل "فورد" صغيرة بيضاء وهي تسير في الشارع، بينما يأتي في مقابلها تماما سيارة "بي أم دابليو" رمادية، ولأن الطريق ضيق فقد أراد كلا السائقين من الآخر أن يفتح له الطريق كي يمر.

واندفعت السيارة "بي أم دابليو" نحو الـ"فورد"، وبدا أنها ستصطدم بها، ثم خرج سائق الـ"بي أم دابليو" من سيارته، وتبادل السباب مع قائد الـ"فورد"، قبل أن يعود إلى سيارته ويتقدم للأمام خطوة، فيرد عليه قائد الـ"فورد" ويندفع للأمام، استعدادا لتناطح المصدات الأمامية، وبالفعل تدفع الـ"فورد" السيارة الأخرى إلى الخلف.

واستمرت المناطحة لمدة دقيقة، وفي النهاية عكس سائق الـ"بي أم دابليو" اتجاه سيارته والسماح لقائد مركبة النقل بتجاوزه، وبعدها يخلو الطريق تماما للـ"بي أم دابليو".