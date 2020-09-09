أسد يسرق فريسة من لبؤة كانت قد سرقتها من فهد... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مواجهة بين حيوانات مفترسة على جثة ظبي كان قد خبأها فهد على شجرة في محمية كروجر في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو المتداول هجوم ملك الغابة على لبؤة كانت قد استولت على فريسة من فهد أعلى الشجرة، حيث قام الأسد بسرقة الفريسة بدوره، ولكن بعد مقاومة لعدة دقائق من قبل اللبؤة.

وفي نهاية المطاف، استولى الأسد على جثة الظبي وبقي جزء صغير منها للبؤة، بين عاد الفهد بكفي حنين.