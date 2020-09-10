الشرطة الإسبانية تقبض على مصابة بكورونا أثناء محاولتها ركوب الأمواج...فيديو

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على راكبة أمواج شابة لخروجها من المنزل على الرغم من إصابتها بفيروس "كورونا"، ولعدم احترامها لقواعد الحجر الصحي.

وظهر في مقطع تم تصويره على شاطئ سان سيباستيان شمال إسبانيا، عملية الاعتقال التي ظهر فيها عناصر من الشرطة وهم يقومون بإخراج الفتاة من الماء عنوة.

ورافقها بعد ذلك أشخاص ببزات بيضاء عازلة.

وبحسب تصريحات الشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن وجود "فتاة نتيجة فحصها الطبية كانت إيجابية. لكنها كانت في إجازة مرضية تمارس ركوب الأمواج بدلا من الحجر الوقائي في المنزل".