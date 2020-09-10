بعد سقوطها من الدرج...اسكتلندية تضيف درجات لمساعدة القنافذ على الصعود..فيديو

قررت فنانة اسكتلندية في العاصمة إدنبرة وضع مأكولات في حديقتها خصيصا للقنافد، التي تزورها ليلا للبحث عن الطعام.

وفي إحدى الليالي لاحظت الفنانة "أغاتا ميشير" أحد القنافد يسقط من الدرج بينما كان يحاول الوصول إلى الحديقة.

وقررت مساعدة القنافد من خلال إضافة أدراج بحيث يمكن للقنافذ الصعود عليها.

وأظهر مقطع الفيديو، نجأح الضيوف في إتقان الدرج المحسن. الآن لا توجد حواجز أمامهم بالتأكيد.

وقالت: "لقد جعلت حياة قنافذ إدنبرة أكثر راحة... في بعض الأحيان يوجد في حديقتي من ستة إلى ثمانية قنافذ في الليلة".