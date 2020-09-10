أنت في أفريقيا...فهد يتجول داخل مطعم في وضح النهار...فيديو

عندما تذهب إلى مطعم في هوليوود، قد تصادف أحد المشاهير، ولكن عندما تذهب لتناول الطعام في أفريقيا قد تصطدم بفهد.

هذا ما حدث لبعض السياح في جنوب أفريقيا الذين أقاموا على شرفة أحد المطاعم بعد تناول الإفطار.

ووفقًا لمؤلف الفيديو، فإن أول علامة على وصول المفترس جاءت من أفواه قرود الفرفت التي بدأت بالصراخ عندما رأت النمر. ومع ذلك، فإن الموظفين الذين يعملون في تلك المنطقة مدربون على هذه الأنواع من المواجهات، لذلك لم يصب البشر بالذعر لأن النمر يمر بين الطاولات لإجراء بعض الأبحاث.